Einladung zur „Wein Genuss HOCH 4“ im Gasthaus Reiner in Lochau

Lochau. Nach dem Motto „wein:kosten und genießen“ lädt die Vinothek wein:gut Bischof Weine (Klaus) am Freitag, 23. November, von 19 bis 22 Uhr zur stimmungsvollen Verkostung edler Weine in den Brauereigasthof Reiner nach Lochau.

Die Verkostungen vom wein:gut Bischof haben Tradition, denn auch dieses Mal offerieren Andrea Sinz und Herbert Bischof allen Freunden des guten Weines wieder eine feine Auswahl an österreichischen Weiß- und Rotweinen.

Zudem sind vier Winzerdynastien an diesem Abend persönlich vor Ort und kredenzen ihre Kostbarkeiten: Weingut Brindlmayer, Traismauer/Wagram (NÖ), Weingut J. Igler, Deutschkreutz – Mittelburgenland, Weingut Prickler, Lutzmannsburg – Mittelburgenland und Weinhof Waldschütz, Sachsendorf – Wagram/Kamptal (NÖ). Und zusammen mit seinem Team lädt Philipp Rainer im Ambiente der gemütlichen Räumlichkeiten des Brauereigasthofes zum kulinarisch genussreichen Ausklang – Tischreservierungen unter Tel. 05574/44222.

Fortsetzung im Weinstadl wein:gut in Klaus

Am Samstag, 24. November, findet die Lochauer „Wein Genuss HOCH 4“ im Weinstadl wein:gut Herbert Bischof in Klaus von 15 bis 19 Uhr eine erfolgreiche Fortsetzung. Genießen und verkosten Sie auch an diesem Abend ausgezeichnete österreichische Weine! Sie sind jedenfalls herzlich dazu eingeladen. Mit dem „Kostbeitrag“ von zehn Euro/Person wird hier die „Jugendförderung des KSK Klaus“ unterstützt.