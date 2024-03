Einladung zur PEZ-Spender-MARVEL-Ausstellung in der ADEG-Filiale Lauterach

Lauterach. Die PEZ-Spender feiern heuer ihr 75-jähriges Jubiläum. Daher lädt der bekannte Sammler Kurt Prenner-Platzgummer aus Lochau vom 16. bis 23. März zu einer Ausstellung in die ADEG-Filiale nach Lauterach. Besonderes Highlight sind die MARVEL-Helden.

In Vorarlberg ist das MARVEL-Fieber ausgebrochen. Die ersten Comic-Hefte mit den MARVEL-Helden kamen in den 60er Jahren auf dem Markt. Angefangen hat es mit Captain Amerika, später wurden Hulk, Black Panther, Thor, Iron Man Spiderman und noch viele andere Figuren „geboren“, um die Welt zu retten.

PEZ-Spender-Ausstellung mit den MARVEL-Helden

Kurt Prenner-Platzgummer hat nun wieder einmal sein umfangreiches Sammelsurium in seinem privaten SOWASundNOVAS-Museum in Lochau geöffnet. So präsentiert er im Rahmen dieser Ausstellung viele dieser MARVEL-Helden, aufgesetzt auf die PEZ-Spender. Schon der erste PEZ-Spender sah aus wie ein Feuerzeug und wurde 1949 auf der Wiener Messe ausgestellt.

MARVEL-Sticker-Tauschtage an den Samstagen

Für leidenschaftliche Sticker-Sammler, Jung oder Alt, besteht hier zudem die Möglichkeit, am Samstag, dem 16. März, bzw. am Samstag, dem 23. März, jeweils von 14 bis 16 Uhr ihre Sticker-Alben „MARVEL – Sei ein Superheld“ durch Tauschen der Sticker mit Gleichgesinnten zu vervollständigen. An beiden Sticker-Tauschtagen werden unter den Kindern PEZ-Spender aus der MARVEL-Serie verlost.

Öffnungszeiten und Informationen