Einladung zur öffentlichen Standortbegehung bei der „Alten Fähre“

Europan-Wettbewerb: Hafen und Seeanlagen NEU in LochauTermin: 20.05.2023 um 10.00 Uhr bei der „Alten Fähre“ in Lochau

Ausgangspunkt und „Anlassgeber“ zur Teilnahme am Europan-Wettbewerb ist die in die Jahre gekommene „Alte Fähre“ im Lochauer Hafen. Die Fähre „Meersburg“ steht seit nunmehr 46 Jahren im Schwarzbad Lochau auf dem Trockenen und ist seit Jahrzehnten willkommener Gastronomiebetrieb, Event Location und Vereinslokal der Lochauer Wassersportclubs sowie einer Segelschule.

Der Zahn der Zeit hat mittlerweile erhebliche Spuren an dem alten Schiff hinterlassen, welches schon fast als „Wahrzeichen“ am Lochauer Hafen bezeichnet werden kann. Eine Sanierung der mit großem Kult-Charakter einhergehenden Fähre würde gemäß Gutachten jedoch rund fünf Millionen Euro kosten.

Nach einer ersten Kick-Off-Veranstaltung im Jänner dieses Jahres findet am Samstag, den 20.05.2023 um 10.00 Uhr nunmehr eine Standortbegehung in Lochau bei der „Alten Fähre“ statt. Die Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch digital via Livestream möglich. Eine Anmeldung bzw. Registrierung wird erbeten an: office@europan.at