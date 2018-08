Einladung zur „Lochauer Kinderolympiade“ im Schulzentrum

Lochau. Eine „Kinderolympiade“, und dies mitten in den großen Ferien! Am Sonntag, 2. September, um 10 Uhr sind alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren im Rahmen eines Teambewerbes zu Spiel und Spaß auf die Schulsportanlage bzw. in die Sporthalle eingeladen.

Unter der Patronanz des Jugend- und Sportausschusses der Gemeinde Lochau bieten Feuerwehr, LaufTreff Leiblachtal und Kneipp-Aktiv-Club sowie die Sportvereine Fußball, Leichtathletik, Schilauf und Tischtennis des SV Lochau den sportbegeisterten Kindern bei den verschiedenen Stationen ein abwechslungsreiches Aktivprogramm.

Bei diesem Teambewerb mit 4er-Teams, aufgeteilt in die Altersgruppen 6 bis 7, 8 bis 9 und 10 bis 12 Jahren, erhält jedes Kind bei der Preisverteilung eine Medaille. Die Teilnahme ist kostenlos.