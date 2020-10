Einladung zur konstituierenden Sitzung der neuen Lochauer Gemeindevertretung

Lochau. Die konstituierende Sitzung der neuen Lochauer Gemeindevertretung mit der Wahl des Vizebürgermeisters und des Gemeindevorstandes findet am Donnerstag, dem 22. Oktober, um 20 Uhr in der Festhalle statt. Die Bevölkerung ist dazu – nach Anmeldung im Gemeindeamt – eingeladen.

In dieser öffentlichen Sitzung unter strenger Einhaltung der COVID-19-Bestimmungen werden zuerst die neu gewählten Gemeindevertreter angelobt. Aufgrund des Wahlergebnisses lautet die neue Sitzverteilung in der Lochauer Gemeindevertretung wie folgt: Von den 27 Gemeindevertretungsmandaten entfallen auf die ÖVP 13 (bisher 15), auf die GRÜNEN 11 (bisher 8), auf die FPÖ 1 (bisher 2) und auf die NEOS 2 Mandate. Die Liste HaK Lochau verfehlte den Einzug in die Lochauer Gemeindevertretung.