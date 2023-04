Einladung zur gemeinschaftlichen Flurreinigung in Lochau

Der Wirtschaftshof der Gemeinde Lochau lädt auch heuer wieder zur gemeinschaftlichen Flurreinigung am 29. April am Bodensee und im Lochauer Gemeindegebiet ein.

Die Gruppeneinteilung findet vor Ort statt. Wie jedes Jahr wird am Seeufer sowie am Waldrand oder entlang von Bächen und Wegen alles gesammelt, was nicht in die Natur gehört.