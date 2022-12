Einladung zur "Festlichen Musik mit zwei Trompeten und Orgel"

Der Kulturausschuss der Gemeinde Lochau hat auch dieses Jahr wieder ein besonderes Hörvergnügen für Sie vorbereitet: Zum Jahresabschluss wird das Jahr 2022 am 29. Dezember um 18.00 Uhr mit dem Klang von zwei Trompeten und der Orgel in der Pfarrkirche Lochau verabschiedet.

Katharina Bersch-Weber begann ihre musikalische Ausbildung beim Musikverein Wolfegg, setzte diese bei der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu fort und absolvierte schließlich ihr pädagogisches Musiklehrerdiplom an der Musikhochschule Trossingen. Sie ist seit 2014 Trompetenlehrerin an der Musikschule Leiblachtal und hat seit September 2019 zudem einen Lehrauftrag an der Pädagogischen Hochschule Weingarten inne.

Margit Csökmei, gebürtige Ungarin, erhielt mit zehn Jahren ihren ersten Trompetenunterricht an der Musikschule in Békés, setzte ihre Ausbildung am Konservatorium in Debrecen fort und studierte schließlich an der Universität Szeged. Ein Auslandsstudium am Mozarteum in Salzburg schloss sie mit Auszeichnung ab.