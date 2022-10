Einladung zur Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes im Stadion Hoferfeld

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Mit einem ghörigen Fußballfest feiert die große Familie des SV typico Lochau am Mittwoch, den 26. Oktober (Nationalfeiertag), im Stadion Hoferfeld die offizielle Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes.

Um 12.45 Uhr treffen sich alle neun Nachwuchsmannschaften des SV typico Lochau in ihren neuen Dressen samt den Trainern, Betreuern, Sponsoren und Gönner zum großen Fototermin.

Um 16 Uhr kann man im Stadion Hoferfeld noch das Nachtragsspiel in der 4. Landesklasse SV typico Lochau 1b gegen FC Sulzberg 1b anschauen. Die Bevölkerung ist herzlich zu diesem Fußballfest eingeladen.

In den vergangenen Wochen und Monaten verwandelte sich der Fußball-Naturrasen-Platz vor der Sportanlage Hoferfeld in den langersehnten und höchst notwendig gewordenen Kunstrasen-Platz, der nun im Besonderen für den Trainings- und Spielbetrieb der Nachwuchsmannschaften genutzt werden kann. So sind derzeit rund 130 fußballbegeisterte Jungs und Mädels, von den Bambinis bis hin zur U16 samt den Inklusionskindern, beim Nachwuchs des Vereines aktiv.