Einladung zur Buchpräsentation der „Geschichte der Landesfeuerwehrschule Vorarlberg 1979 bis 2012“

Am 13. Januar findet um 16:00 Uhr die Buchpräsentation der „Geschichte der Landesfeuerwehrschule Vorarlberg 1979 bis 2012“ in der Vorarlberger Museumswelt statt.

Der langjährige Schulleiter der Landesfeuerwehrschule Vorarlberg, Ing. Reinhard Amann, hat wesentlich an der Planung und Realisierung der 1986 eröffneten neuen Landesfeuerwehrschule mitgearbeitet. In seinem Vortrag beleuchtet er die „Geschichte der Landesfeuerwehrschule von 1979 bis 2012“, die Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren des Landes und die technischen Entwicklungen im Feuerwehrwesen in diesem Zeitraum. Nicht unerwähnt bleiben auch die vielen Innovationen, die von der Landesfeuerwehrschule im Feuerwehrwesen ausgegangen sind und heute nicht nur in Österreich, sondern auch international zum Standard gehören. Im Buch mit demselben Titel ist dies auf 120 Seiten auch ausführlich und bebildert festgehalten.