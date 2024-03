Einladung zum Vortragsabend „Desertion und Flucht in der NS-Zeit“

Bludenz. Der Geschichtsverein der Region Bludenz und das Stadtarchiv Bludenz laden am Dienstag, 12. März 2024, um 19 Uhr zu Vorträgen und anschließender Podiumsdiskussion.

Es handelt von „Desertion und Flucht in der NS-Zeit“, und wird im Stadtvertretungssaal der Stadt sein. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem VÖGB, den Montafoner Museen, ERINNERN:AT und der Johann-August-Malin-Gesellschaft statt.

Zu Beginn referiert Isabella Greber über Varianten der Wehrdienstentziehung und Handlungsspielräume am Beispiel von Krumbach im Bregenzerwald. Eine bemerkenswerte Anzahl von Wehrpflichtigen aus Krumbach desertierte während des Zweiten Weltkrieges oder versuchte, sich durch Selbstverstümmelung oder die Beantragung von Unabkömmlichkeit dem Wehrdienst zu entziehen. Zusätzlich formierte sich vor dem Einmarsch der französischen Truppen Anfang Mai 1945 eine Widerstandsbewegung im Dorf, die sich gegen die SS stellte und sich anschließend am politischen Wideraufbau der Gemeindeverwaltung beteiligte. Auf Grundlage von Akten und Dokumenten aus den Archiven sowie Interviews rekonstruierten Isabella Greber und Peter Pirker fünf Fälle der Wehrdienstentziehung in Krumbach.

Anschließend geht Michael Kasper in seinem Vortrag auf das Thema „Flucht über die Berge. Desertion und Fluchthilfe an der Gebirgsgrenze zwischen Vorarlberg und Graubünden“ ein. Für zahlreiche Soldaten der deutschen Wehrmacht, die sich während des Zweiten Weltkrieges dem Kriegsdienst zu entziehen suchten, stellte die Schweiz einen anzustrebenden Zufluchtsort dar. Vor diesem Hintergrund bildeten die Regionen an der Grenze einen besonderen Transitraum für Flüchtende aus dem gesamten Reich. Jene Desertionen, die im Bereich Rätikon-Silvretta zu (versuchten) Grenzübertritten führten, bilden den Schwerpunkt des Vortrags. Das Handeln der Wehrmachtssoldaten, die sich dem Wehrdienst entzogen, die Rolle der lokalen Bevölkerung in Grenznähe – insbesondere in Zusammenhang mit dem Phänomen der Fluchthilfe – sowie die Gegenmaßnahmen des NS-Regimes sollen dabei im Fokus stehen.