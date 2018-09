Andreas Wegscheider und Susanne Messmer freuen sich mit dem „Pfänderecho“ auf ein tolles und vor allem stimmungsvolles Oktoberfest rund um das Gasthaus Moosegg am Pfänder.

Andreas Wegscheider und Susanne Messmer freuen sich mit dem „Pfänderecho“ auf ein tolles und vor allem stimmungsvolles Oktoberfest rund um das Gasthaus Moosegg am Pfänder. ©Schallert

Einladung zum „OKTOBERFEST“-Wochenende im Gasthaus Moosegg am Pfänder

Lochau. „Oktoberfest“-Stimmung rund um das „Gasthaus Moosegg“ am Pfänder! Bei zünftiger Unterhaltungsmusik wird am Samstag, 29. September, ab 16 Uhr und am Sonntag, 30. September, ab 11 Uhr mit Original-Augustiner, Weißwurst und Brezen gefeiert.

Für die gesellige Atmosphäre auf der Terrasse und im Gastgarten sorgen das „Pfänderecho“ am Samstag sowie das „Trio Spezial“ am Sonntag, und dies mit dem bekannten Stimmungsmacher Paul Hehle. Neben dem „Original-Augustiner-Wiesn-Maß“ warten spezielle kulinarische Spezialitäten aus der bodenständigen Küche des Traditionsgasthauses auf die humorigen Gäste in Dirndl und Lederhosn.

Für den Terminkalender

Oktoberfest

SA 29.09. ab 16:00 Uhr & SO 30.09. ab 11:00 Uhr

Live-Musik, Augustiner Wiesn-Maß, Weißwurst und Brezen, Party-Zelt

Gasthaus Moosegg | am Pfänder