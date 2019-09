Stimmungsvolles Oktoberfest rund um das Gasthaus Moosegg in Lochau am Pfänder mit den Stimmungsmachern „blieb-a-biz“.

Einladung zum „OKTOBERFEST“ im Gasthaus Moosegg am Pfänder

Lochau. „Oktoberfest“-Stimmung rund um das „Gasthaus Moosegg“ in Lochau am Pfänder! Bei zünftiger Unterhaltungsmusik wird am Sonntag, dem 6. Oktober, ab 11 Uhr mit Original-Münchner-Augustiner-Wiesn-Maß, Weißwurst und Brezen gefeiert.

Für Musik und gute Laune auf der Terrasse, im Gastgarten und im Haus sorgt das Trio „blieb-a-biz“ mit den bekannten Stimmungsmachern Uschi & Norbert Erath sowie Paul Hehle. Und neben dem „Original-Augustiner-Wiesn-Maß“ warten bayrische Spezialitäten aus der bodenständigen Küche des Traditionsgasthauses auf die gut gelaunten Gäste in Dirndl und Lederhosn.

Für den Terminkalender

Oktoberfest im GH Moosegg

Sonntag 6. Oktober ab 11:00 Uhr

Stimmungsmusik mit „blieb-a-biz“, Augustiner-Wiesn-Maß, Weißwurst und Brezen rund um das Gasthaus Moosegg am Pfänder

Gasthaus Moosegg | am Pfänder