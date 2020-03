Einladung zum Mittanzen

Die Mitglieder der Trachtengruppe Feldkirch beginnen ihr tänzerisches Jahr 2020 am 11. März.

Die Tanzproben sind immer mittwochs, von 20.15 – 22.00 Uhr und finden in der Turnhalle der VS Levis statt. “Wer Lust am Tanzen hat ist herzlich eingeladen, bei einer der ersten Proben dabei zu sein und eventuell auch schon mitzumachen”, meint Margit Grömer von der TG Feldkirch. Auf dem Programm stehen Tänze im Walzer und Polka Rhythmus aber auch die Erarbeitung höfischer Tänze, welche in der noblen Patriziertracht getanzt werden. Diese Tracht steht in diesem Jahr, im Wechsel mit der erneuerten Feldkirch Tracht, im Vordergrund. ETU