Einladung zum …Kinder-Tanzen in St. Gerold

Unter dem Motto „Freude an Bewegung“ bieten wir euch in Zusammenarbeit mit der Tanzschule Happy Dance Kindertanzen ab 3 Jahren an!

Nutzt den Bewegungsdrang der Kinder um ihnen ein Bewusstsein für sich und ihren Körper zu geben, denn dies steigert das Selbstbewusstsein! Die Kinder bekommen den Anreiz sich spielerisch zu bewegen, eigene Ausdrucksmöglichkeiten zu entdecken und diese in Verbindung mit Musik auszuprobieren. Gymnastikformen speziell auf Kinder abgestimmt, erhalten und erweitern die kindliche Beweglichkeit. Die Muskulatur wird gestärkt und Haltungsfehlern wird vorgebeugt. Durch das Einstudieren einfacher Choreographien werden Koordination und Balancegefühl geschult. Integration und Teamgeist wird erlernt!

Tanzflöhe 3-4 Jahre: Spielerisch werden auf Basis von Kindertanzchoreografien das Rhythums- Gleichgewichts- und Koordinationsgefühl geschult.

Tanzbären 5-6 Jahre: Im Vordergrund stehen Balance- und Rythmusgefühl, sowie Feinmotorik und Koordination der Bewegungsabläufe. Die Kinder lernen erste richtige Tanzschritte aus den Bereichen HipHop und Jazz. Spielerisch lernen die Kinder auch miteinander zu tanzen.

DanceKids 7-12 Jahre: Die Kindertänze erweitern sich hier um einfache Elemente aus den Bereichen HipHop und Jazz. Grundschritte von bekannten Paartänzen werden spielerisch vermittelt.

Wir treffen uns ab dem 10. September immer Montag nachmittags im Bewegungsraum St. Gerold. 14:20-15:20 Tanzbären, 15:30-16:30 Tanzflöhe, 16:40-17:40 DanceKids

…Infos Preis: € 40,- pro Monat / Kind monatliche Bezahlung in Bar oder per Abbucher, Anmeldung ist monatlich kündbar, Schulferien sind auch bei uns Ferien.