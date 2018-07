Einladung zum Fußball-Nachwuchs-Camp vom 30. Juli bis 3. August in Lochau

Lochau. Fußball pur und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, der SV typico Lochau lädt alle sportbegeisterten Buben und Mädchen von fünf bis 14 Jahren vom Montag, 30. Juli, bis Freitag, 3. August, zum alljährlichen Fußball-Nachwuchs-Camp im Stadion Hoferfeld.

An fünf Tagen sorgt ein bewährtes Team von qualifizierten Trainern täglich von 9.30 bis 16 Uhr rund um den Fußballplatz für beste Betreuung, für Freude am Spiel und Spaß in der Gemeinschaft. Der Kostenbeitrag für fünf Tage Fußballspaß und Mittagessen samt einem Willkommenspaket mit T-Shirt und Fußball beträgt 135 Euro, bei jedem weiteren Geschwisterkind je 108 Euro.