Einladung zum frühabendlichen Galerie-Apéro

Das Rahmenprogramm in der Galerie Hollenstein ist ein zusätzlicher Anreiz für den Besuch der Ausstellung.

Lustenau. Weil die Kunst auch den Staub des Alltags von der Seele wischt (frei nach Pablo Picasso), gibt das neue Vermittlungsprogramm der Galerie Hollenstein die Möglichkeit, genau das zu tun. Am Mittwoch, 17. April um 18 Uhr ist es wieder so weit. „Ich möchte alle einladen, die Arbeiten der Künstlerinnen Veronika Dirnhofer (geb. 1967) und Theresa Eipeldauer (geb. 1985) in lockerer Atmosphäre auf sich wirken zu lassen“, sagt Daniela Fetz, Leiterin der Galerie Hollenstein. Der Galerie-Apéro bietet, nach einem Drink und kleinen Snack, eine frühabendliche Führung durch die Ausstellung. Fragen der Besucher sind dabei durchaus erwünscht. Sie fördern die Auseinandersetzung mit den kraftvollen Bildern und feinen Keramik Skulpturen. Was Daniela Fetz dazu erzählt, gibt spannende Einblicke in die Arbeitsweise der Künstlerinnen und erklärt auch das nicht zufällige Zusammenspiel der beiden.