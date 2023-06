Einladung zum blasmusikalischen „Sommer-Grill-Fest“ der Pfarrgemeinde

Lochau. Das Jubiläum „25 Jahre Pfarrheim Franz Xaver“ steht beim Sommer-Grill-Fest der Lochauer Pfarrgemeinde am Sonntag, dem 2. Juli, ab 10 Uhr im Mittelpunkt. „Rasselbande“ und „Jungmusik Lochau“ sorgen für Stimmung und Unterhaltung.

Den Auftakt zu diesem sommerlichen, blasmusikalischen Frühschoppen macht um 10 Uhr eine Wort-Gottes-Feier mit Ministranten-Aufnahme und Kindersegnung in der Pfarrkirche. Danach spielen die Jungmusikanten des Lochauer Musikvereines unter der Leitung von Ehrenvorstand Wolfram Baldauf (Rasselbande) bzw. von Stefan Nobis (Jungmusik) auf dem Platz vor dem Pfarrheim Franz Xaver zum geselligen Frühschoppen auf. Für das „Mittagessen“ ist gesorgt. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Mit diesem Fest feiert die Pfarrgemeinde auch den 25. Geburtstag des Pfarrheims Franz Xaver. Das Pfarrheim am „Roten Platz“ mitten im Lochauer Ortszentrum hat sich in all den Jahren zu einem „Offenen Haus der Begegnung“ für die ganze Ortsbevölkerung entwickelt, wie dies die verschiedensten Veranstaltungen und Raumnutzungen recht deutlich zeigen. Zudem hat die Jugend im Erdgeschoß des Pfarrheimes im „Caramba“ ihren beliebten Treffpunkt, und auch für den Weltladen Leiblachtal sind die Räumlichkeiten im Pfarrheim hier „am besten Platz von Lochau“ zu einer gut frequentierten Heimstätte geworden.