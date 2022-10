Einladung zum allseits beliebten „Kartoffeltag“ im Lochauer Pfarrheim

Lochau. Nach dreijähriger „Corona-bedingter“ Zwangspause laden der Missionskreis der Pfarre und die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten am Weltmissionssonntag, dem 23. Oktober, von 10 bis 14 Uhr wieder zum traditionellen „Kartoffeltag“ im Lochauer Pfarrheim.

Mit dieser Aktion unterstützt der Missionskreis unter dem Motto „Teilen macht stark“ schon seit langem seine verschiedenen Projekte in aller Welt, insbesondere die Projekte zur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Familien in Rumänien (Kontakt Pfarrer Cristinel Dobos), weiters „Concordia Osteuropa“ in Bulgarien (Kontakt Pater Markus Inama) oder das Projekt Straßenkinder in Erechim/Brasilien. In Lochau selbst erhalten das Pfarrheim Franz Xaver, die Pfarrjugend oder die heimische Sozialaktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“ einen Beitrag.