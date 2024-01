Einladung zum „Abend der Militärmusikfreunde“ mit der Militärmusik Vorarlberg

Einladung zum „Abend der Militärmusikfreunde“ mit einem Konzert der Militärmusik Vorarlberg in Symbiose mit dem Orchesterprojekt „Militärmusik PLUS“ des Vorarlberger Blasmusikverbandes im CUBUS in Wolfurt.

Wolfurt. Ein Konzert der Militärmusik Vorarlberg steht im Mittelpunkt der Öffentlichen Generalversammlung des Vereines zur Förderung des österreichischen Militärmusikwesens in Vorarlberg am Montag, dem 5. Februar, um 19 Uhr im CUBUS in Wolfurt.

Empfangen werden an diesem Abend die „Militärmusikfreunde Vorarlberg“ um 19 Uhr von der „Polizeimusik Vorarlberg“ unter der Leitung von Kapellmeister Christian Tschütscher. In der anschließenden kurzen Generalversammlung mit Fördervereinsobmann Wolfram Baldauf stehen Berichte, Aktivitäten des Fördervereins und Neuwahlen auf der Tagesordnung.

Konzert der Militärmusik Vorarlberg

Beginn des Konzertes mit der „Militärmusik Vorarlberg“ unter der Leitung von Militärkapellmeister Major Wolfram Öller ist um 20.30 Uhr. Mit dabei im großen Orchester sind zudem zwanzig Musiker des Orchesterprojekts „Militärmusik PLUS“ des Vorarlberger Blasmusikverbandes. Auf dem anspruchsvollen Programm stehen unter anderem Werke von J.F. Wagner, Franz von Suppé, Alexander Arutjunjan, John Williams, Thomas Knox, Thiemo Kraas oder A.E. Kelly.