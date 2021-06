Einladung zum „10. Kunstmarkt“ auf der Promenade am Lochauer Kaiserstrand

Lochau. Schönes Kunsthandwerk im traumhaften Ambiente am Lochauer Kaiserstrand! Die Töpferei Güttinger aus Isny lädt am Samstag, 19. Juni, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 20. Juni, von 11 bis 17 Uhr zum bereits „10. Kunstmarkt“ an den Bodensee.

Rund 30 Künstler aus ganz Deutschland präsentieren auf der Uferpromenade vor dem Seehotel an ihren dekorativ gestalteten Ständen außergewöhnliche Produkte und kreative Accessoires, alles handgefertigte Stücke aus den eigenen Werkstätten. Mit dabei sind wieder Töpfer, Schmuckhersteller, Handwerker und ein Besenbinder, dazu gibt es Edles aus Walk, Gemälde sowie Unikate aus Holz, Stein, Metall, Silber oder Keramik. Der Kaiserstrand wird an diesen zwei Tagen zur großen Bühne des Kunsthandwerks.

Der Kunstmarkt findet bei jeder Witterung statt. Der Eintritt ist frei!

Mehr wissen

10. Kunstmarkt in Lochau am Bodensee

Samstag 19. Juni von 10 bis 18 Uhr

Sonntag 20. Juni von 10 bis 17 Uhr