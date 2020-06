Einladung zu Frohnleichnam in Bludenz Heilig Kreuz

Aufgrund der Corona-Pandemie feiern wir in diesem Jahr Fronleichnam am Donnerstag, 11. Juni 2020, um 9:00 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche mit anschließender kleiner Prozession ins Franziskanerkloster.

Das Fronleichnamsfest ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, mit dem die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. In Bludenz haben wir das immer in den letzten Jahren mit einem festlichen Gottesdienst in St. Laurentius und anschließenden getrennten Prozessionen nach Herz-Mariä und zur Heilig-Kreuz Kirche gefeiert.

In diesem Jahr ist dies wegen Corona nicht möglich. Deshalb laden wir alle Pfarrangehörigen an Fronleichnam um 9:00 Uhr zum Festgottesdienst in die Heilig-Kreuz-Kirche ein, mit anschließender reduzierter Prozession in zwei Stationen zum Franziskanerkloster. Danach sind alle zu einer Agape im Klostergarten eingeladen.

Heinz Seeburger - Seelsorgeraum im Lebensraum Bludenz