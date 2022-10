Einladung: „Aufgspielt wird zum Auftanzen“

Der im Sommer eröffnete Begegnungsort „Alte Stickerei“ im Zentrum von Fußach wird am Samstag, den 22. Oktober 2022 zum „Tanzboden“ umfunktioniert und öffnet für Musik- und Tanzfreudige ab 19 Uhr seine Tore.

Tanzen ist Begegnung, Kommunikation, ein Ausdruck von Lebensfreude – und nebenbei auch sehr lustvoll. Früher war es selbstverständlich, in Gasthäusern zu Volksmusik zu tanzen. Diese Tradition ging weitgehend verloren. Das Format "Mit-Tanzen" belebt den Volkstanz neu und spielt an verschiedenen Orten in Vorarlberg. Am 22. Oktober wird ab 19:30 Uhr erstmals in der Alten Stickerei und zum Mit-Tanzen eingeladen.