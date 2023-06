Einkaufen für guten Zweck

Für die Kirchenrenovierung in St. Gallenkirch gab es einen großen Flohmarkt

Es war ein stetiges Kommen und Gehen am vergangenen Samstag im Gemeindesaal in St. Gallenkirch, als ein großer Flohmarkt

Natürlich müsse man sehen, dass der gesamte Erlös der Kirchenrenovierung zugutekomme, und das sei sicherlich auch für zahlreiche Besucher noch ein weiterer Motivationsgrund für den Einkauf gewesen. Insgesamt standen ihm und den zwei engagierten Frauen rund 20 Helfer zur Verfügung, die an den diversen Verkaufsständen auch gerne Käufern zur Seite standen. Von interessanten Büchern über ausgefallenes Geschirr bis hin zu gut erhaltenen Spielen und Spielsachen, tolle Musikinstrumente sowie unterschiedlichste Dekorationsartikel gab es einfach alles, was das Herz begehrte. „Nach einem Aufruf zur Spende konnte man seine Waren an drei Terminen abgeben. Und wir haben wirklich fast ausschließlich sehr gute Sachen bekommen“, so Pfarrmoderator Lukas Bonner.

Und so wurde an allen Verkaufsständen begutachtet, verhandelt und schlussendlich gekauft. Wer sich zwischendurch einmal stärken wollte, der konnte sich an ein wirklich schmackhaftes Kuchenbuffet halten. So gab es für die zahlreichen Helfer an diesem Sonntag kaum einmal eine Verschnaufpause. Doch der Erfolg und die Gewissheit etwas Gutes zu tun und einen kleinen Beitrag zur Kirchenrenovierung zu leisten, machte allesamt unheimlich stolz.