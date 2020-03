Einkauf und Hauslieferung vom Bauernhof

Bäuerliche Betriebe in Krise – Gstachs Hofladen bietet auch Hauslieferung an

RANKWEIL Die Krise bei den heimischen Bauern angekommen. „Da wir aktuell keine Kunden mehr im Gastronomiebereich haben, kommt natürlich auch ein Großteil unserer Ware nicht mehr in den Umlauf“, erklärt Caroline Gesson vom Bauernhof der Gstachs in Brederis. Der Hofladen ist jedoch als Betrieb der Grundversorgung weiter geöffnet. Fleisch und Aufschnitt, frische Landjäger aus eigener Schlachtung, Käse von der Sennerei Schnifis, Frischmilch vom Gutshof Maldina, Eier und Nudeln vom Sennhof, Rankler Erdäpfel und vieles mehr ist hier zu regulären Preisen erhältlich. „Die Bauernmärkte können nicht abgehalten und Gastronomiebetriebe nicht beliefert werden. So fällt für viele Betriebe ein wichtiger Vertriebsweg weg. Diese freuen sich umso mehr über Einkäufe ab Hof“, erklärt Sabrina Stockinger vom Verein Ländle Bur. „Wir empfehlen, gerade jetzt regional einzukaufen und den Zusammenhalt zu stärken“, erklärt Ulrike Gstach, die gemeinsam mit Julia Maier in Gstach´s Hofladen arbeitet.