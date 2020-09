Einigung: 15.000 Euro nach Schamlippen-OP

Zivilprozess am Landesgericht endete ohne Urteil mit Vergleich. Patientin hatte Arzt auf Schadenersatz geklagt, weil er ihre Schamlippen entfernt statt verkürzt habe.

Sie habe sich ihre inneren Schamlippen um rund einen Zentimeter verkürzen lassen wollen, sagte die klagende Patientin. Stattdessen habe der beklagte Schönheitschirurg bei der Operation ihre inneren Schamlippen komplett entfernt. Zudem habe der Facharzt für plastische Chirurgie ihre Klitoris angeschnitten und so einen Kunstfehler begangen. Das Ergebnis der Operation komme einer Genitalverstümmelung gleich, meinte der ­gynäkologische Gerichtsgutachter.

Kunstfehler

Nach der gerichtlichen Erörterung des gynäkologischen Gutachtens und einem Wechsel des Arzt-Anwalts erzielten die Streitparteien in dem Verfahren am Landesgericht Feldkirch um behauptete ärztliche Kunstfehler doch noch eine Einigung zur Beendigung des Zivilprozesses ohne ein richterliches Urteil. Der rechtskräftig geschlossene Vergleich sieht vor, dass die Haftpflichtversicherung des beklagten Arztes der Patientin als Entschädigung 15.000 Euro bezahlt. Das teilte auf Anfrage Gerichtssprecher Norbert Stütler mit. Zudem komme jede Verfahrenspartei für ihre eigenen Prozesskosten auf, so der Mediensprecher des Landesgerichts. Mit dem Vergleich seien alle Ansprüche aus der ärztlichen Behandlung abgegolten. Der Vergleich sei nach einer ungenutzt verstrichenen Widerrufsfrist rechtskräftig geworden.