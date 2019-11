Gutachter: OP war wie Genitalverstümmelung

Feldkirch - Klagende Patientin sagt in anhängigem Zivilprozess am Landesgericht, beklagter Schönheitschirurg hätte ihre Schamlippen nicht entfernen, sondern nur verkürzen dürfen.

Sie habe sich ihre inneren Schamlippen um rund einen Zentimeter verkürzen lassen wollen, sagt die klagende Patientin. Stattdessen habe der beklagte Schönheitschirurg diese bei der Operation komplett entfernt. Zudem habe der Facharzt für plastische Chirurgie ihre Klitoris angeschnitten und so einen Kunstfehler begangen. Das Ergebnis der Operation komme einer Genitalverstümmelung gleich, meint der gynäkologische Gerichtsgutachter. Die Richterin im anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch habe deshalb in der jüngsten Verhandlung angekündigt, den Akt der Staatsanwaltschaft Feldkirch zur strafrechtlichen Prüfung zu übermitteln, berichtet Klagsvertreter Patrick Beichl. Denn es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Es gilt die Unschuldsvermutung.