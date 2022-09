Einigkeit beim Hochwasserschutz, aber Verkehrssituation umstritten

Detailpläne vor Baustart präsentiert – Anrainer mit Sorgen vor Verkehrschaos

FELDKIRCH Kurz vorm noch heuer geplanten Baustart des Hochwasserschutzprojekts informierte die Stadt über die nächsten Schritte. Details des Ablaufs bei der Aufweitung der Kapfschlucht und dem Neubau der Montfortbrücke standen im Fokus. Der größte Diskussionsbedarf bestand allerdings zum Thema Verkehr am Ardetzenberg.

Der Wasserverband Ill-Walgau und die Stadt Feldkirch stellten auf einer Informations-veranstaltung im Alten Hallenbad die nächsten Vorhaben bereits in den Details vor. Bürgermeister Wolfgang Matt , Projektleiter DI Wolfgang Erath sowie DI Thomas Blank , Leiter Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Vorarlberg, begrüßten rund 200 Gäste. Der erste von zwei Bauabschnitten, nämlich die Aufweitung der Kapfschlucht, soll noch heuer im vierten Quartal beginnen. Der Neubau der Montfortbrücke ist ab 2025 geplant.

Sprengexperte Rolf Schillinger referierte ausführlich über die geplanten Sprengungen, die Wahrnehmbarkeit der Erschütterungen und die Aufstellung von Messgeräten. Im Oktober soll die Vergabe an die Firma vergeben werden, die das beste Angebot macht, wobei der Fokus auf Sicherheit und Vermeidung an Schäden umliegender Objekte liegt.

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion stand das Thema Verkehr im Mittelpunkt. Auf eine Frage von Markus Anderle , wohin der Bauschutt abtransportiert werde, konnte der Projektleiter noch keine Antwort geben, da dies davon abhänge, welcher Bieter sich durchsetze. Ähnlich fragte Friederike Egle , mit wieviel LKW-Fahrten zu rechnen sei, wobei bei 150 m³ am Tag diese Zahl auf 13-15 Fuhren pro Tag bemessen wurde. Sorgen bereiten ihr auch der wohl steigende Ausweichverkehr über die Letze, wenn die Montfortbrücke gesperrt ist und der Verkehr durch den Ardetzenbergtunnel geleitet wird.

Zudem sei ein Konzepts zur Verkehrsberuhigung erforderlich. Christine Büchele regte wegen des hohen Verkehrsaufkommens eine Ampellösung für die Ardetzenbergstraße an. Norbert Penninger sprach den schweren Zugang für Fußgänger zum Ardetzenberg und zum Wildpark an. Wege wie der „Zickzackweg“ seien für Familien mit Kinderwagen nicht brauchbar und die Straße immer gefährlicher. Daher wurden auch Poller angeregt. Die geplante Umleitung des Radverkehrs über eine Behelfsbrücke in den Stadtteil Kehr wird von dortigen Anwohnern angesichts der schmalen Gasse mit Sorge betrachtet.