"Einige Male übers Ziel hinausgeschossen"

Gesundheitsexperte Armin Filder ließ am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" mit Moderator Marc Springer (VOL.AT-Chefredakteur) die vergangenen drei "Corona-Jahre" Revue passieren.

Nicht verwunderlich

Dem Tragen von Masken ist der Gesundheitsfachmann weiterhin zugeneigt. "Masken schützen mich, und ich schütze meine Umgebung", verwies er auf auf andere Gesellschaften, in denen das so verstanden werde und zum guten Ton gehöre. Dass es funktioniert, habe sich auch in der Pandemie gezeigt, wo es praktisch keine Grippe gab, danach jedoch eine hohe Inzidenz von respiratorischen Erkrankungen. In Krankenhäusern hält Fidler das Tragen von Masken für besonders wichtig, weil es dort generell viele Infektionen gebe, die von außen hineingetragen würden.