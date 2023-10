Einig nur bei der zu hohen Lohnsteuer

So warnt Zoll, dass es neben der Inflation auch einen starken Abschwung im Wirtschaftstreiben gibt. "Wir haben gerade auch in Vorarlberg eine globale Wirtschaft", betont der Industriellenvertreter. "Wir konkurrieren nicht nur mit unseren Nachbarn in der Region, sondern mit globalen Playern." Höhere Lohnkosten bedeuten entsprechend einen Standortnachteil zur Konkurrenz. Jedoch betont Heinzle, dass ein Abschluss auf Inflationsniveau nur bedeutet, dass man gleich viel wie vor einem Jahr verdient. "Laut Gewinnausschüttungen und Wirtschaftsdaten ging es der Arbeitgeberseite vergangenes Jahr sehr gut", blickt er in die Vergangenheit. Entsprechend sei die Forderung nach einem Stück vom Kuchen über die Inflation hinaus nur gerechtfertigt. Hier vergesse man aber auf die Maßnahmen der Politik zur Kompensation der Inflation, hält Zoll entgegen. Und die produzierende Industrie blicke derzeit auf leerende Auftragsbücher und Produktionsrückgänge.