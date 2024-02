Einheitsverpackung für Zigaretten: Bundesregierung plant radikale Maßnahmen

Die Bundesregierung in Deutschland strebt eine drastische Änderung in der Präsentation von Zigaretten an. Ziel ist es, durch einheitliche, unattraktive Verpackungen und höhere Steuern das Rauchen, besonders unter jungen Menschen, unattraktiver zu machen.

Bunte Zigarettenschachteln könnten bald der Vergangenheit angehören. Die Bundesregierung, angeführt vom Drogenbeauftragten Burkhard Blienert (SPD), erwägt die Einführung einer einheitlichen braun-grünlichen Verpackung für Zigaretten.

Verschärfung der Marketing-Regeln

Dieses Konzept ist bereits in Ländern wie Frankreich, Belgien und den Niederlanden umgesetzt. Die Ampel-Koalition plant eine Verschärfung der Marketing-Regeln für Nikotinprodukte. Ziel ist es, die Attraktivität des Rauchens, insbesondere für junge Menschen, zu reduzieren.

Preiserhöhung als Abschreckung

Neben der einheitlichen Verpackung sollen höhere Preise für Zigaretten das Rauchen weniger attraktiv machen. Blienert verweist auf Beispiele aus Norwegen und Großbritannien, wo die Preise für eine Schachtel Zigaretten deutlich über dem deutschen Niveau liegen.

Kampf gegen den Tabakkonsum

Deutschland hinkt nach Blienerts Aussage in Sachen Tabakkontrolle hinterher. Er kritisiert, dass Zigaretten und verwandte Produkte noch immer an öffentlichen Verkaufsstellen beworben werden. Der Trend zum Rauchen, besonders unter jungen Menschen, ist laut der „Deutschen Befragung zum Rauchverhalten“ besorgniserregend angestiegen.

Werbung und ihre Wirkung auf junge Menschen

Werbung für Tabakprodukte hat laut Blienert eine starke Wirkung auf Kinder und Jugendliche. Er betont, dass Tabakprodukte nicht mit harmlosen Konsumgütern gleichgesetzt und beworben werden sollten.