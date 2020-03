Einheitsliste bei Wahl in Sulz

Bei der kommenden Gemeindevertreterwahl tritt in Sulz erneut eine Einheitsliste an - Spitzenkandidat bleibt Bürgermeister Karl Wutschitz.

Der langjährige Bürgermeister Karl Wutschitz stellt sich in der Vorderlandgemeinde dabei zum vierten Mal der Wahl und ruft bereits im Vorfeld die Sulner auf, Interesse zu zeigen und am Wahlsonntag vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. „Seit nunmehr 15 Jahren bin ich als Bürgermeister von Sulz tätig. Eine für mich nach wie vor sehr spannende und verantwortungsvolle Aufgabe. Ich hoffe, dass ich das in mich gesetzte Vertrauen in den vergangenen Jahren erfüllen konnte und die anstehenden Aufgaben im Sinne des Gemeinwohles gelöst habe“, so Wutschitz. Dabei blickt der Bürgermeister auch gerne auf das offene politische Klima in der Gemeinde zurück und zeigt auf, dass dadurch in den Gemeindegremien sehr viel geleistet werden konnte.