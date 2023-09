Einführung in die Kultur und Sprache des Bündnerromanischen am 29. September

Bündnerromanisch oder auch Rätoromanisch ist die neben Deutsch und Italienisch dritte Amtssprache des Kantons Graubünden und die vierte Landessprache der Schweiz.

Von den fünf Idiomen ist Surselvisch oder Sursilvan am meisten verbreitet. Dieses steht im Mittelpunkt des Einführungskurses, in dem die Geschichte und Kultur der Sprache ebenso vermittelt werden wie einige grundlegende Phrasen. Dabei knüpfen wir an die Tradition des Romanischen an, das im südlichen Vorarlberg vor Jahrhunderten gesprochen wurde und in vielen Flur- und Familiennamen nachklingt.