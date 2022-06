Einfacher Zugang zu EU-Fördermitteln

Das aha ist jetzt akkreditierte Organisation im Rahmen des Erasmus+-Programms.

Umgesetzt werden Projekte in Kooperation mit Caritas Jugendbotschafter/youngCaritas, CIPRA International Lab, Jugendkulturarbeit Walgau, koje, OJA Götzis, OJA Kleinwalsertal und Stand Montafon. Das aha bringt dabei seine Erfahrung mit EU-Anträgen ein, während die Partnerorganisationen auf vielfältige fachliche Expertise in der Umsetzung von Projekten mit Jugendlichen verfügen.

Jetzt fand im aha ein erstes Kick-off-Treffen statt, konkrete Projekte sind auch schon in Planung. So setzt die Offene Jugendarbeit Kleinwalsertal im Sommer eine Jugendbegegnung mit 25 Jugendlichen aus Walsergemeinden in Liechtenstein und Italien um und die koje plant im Herbst einen Studienbesuch in Südtirol für Mitarbeiter*innen der Offenen Jugendarbeit. Bei der Caritas ist für den Herbst ein interregionales Vernetzungstreffen zu den SDGs angedacht.