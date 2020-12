Einfach wieder mal plaudern …

Wenn sich anderswo zu den Feiertagen die Familie versammelt, dann drückt die Einsamkeit viele Menschen schwer. Keine Freunde, mit denen man sich treffen kann, keine Vereine, die für Abwechslung sorgen.

Im Plaudernetz, einem seriösen Telefon-Plaudernetz, findet sich immer eine freundliche Stimme am anderen Ende der Telefonleitung. Wer sich in diesen Tagen zu einem unverbindlichen Plausch „treffen“ möchte, um sich mit anderen über Dies und Das auszutauschen, findet hier die passende Ansprache.

Das Plaudernetz verbindet per Zufall Anrufer und Anruferinnen, die sich gern mit anderen unterhalten und damit gemeinsam ein Stück Zusammenhalt in dieser Zeit ermöglichen. Wer mit dem Plaudern beginnen möchte, wählt in der Zeit von 12 bis 20 Uhr (täglich) die Nummer 05 1776 100 und schon kann es losgehen. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für die Anrufer und Anruferinnen. Uns ist es ein besonderes Anliegen, Mitmenschen gerade in der schwierigen Situation durch Corona sicher in Kontakt miteinander zu bringen.