Einer der letzten seiner Art: Markus Wohlgenannt, ein Dornbirner Messerschmied

Hier betreibt Markus Wohlgenannt sein Handwerk, das ihm in die Wiege gelegt wurde. Der Messerschmied gewährt VOL.AT Einblick in ein Berufsfeld, das es in unseren Breiten leider nur mehr selten gibt.

Messerschmiede Wohlgenannt in Dornbirn – Know-how seit 1958

Die Liebe zum Handwerk ist allerorts spürbar, besonders Spezialanfertigungen von Messern in unterschiedlichsten Variationen verdeutlichen die Passion und Leidenschaft des Betriebs, der 1958 von Erich Wohlgenannt in der Messestadt eröffnet wurde.

Nachhaltigkeit als Erfolgsgarantie

Messerschmiedekunst – ein vom Aussterben bedrohtes Handwerk

Gerade in Sachen Service-Leistung in Bezug auf das Schärfen von Klingen jeglicher Art hat sich die Dornbirner Messerschmiede einen Namen gemacht. Und kann auch auf Kunden aus ganz Österreich bauen, da gerade das Schleifen und Schärfen kaum mehr professionell auf höchstem Standard angeboten werde.

"Den Berufstitel 'Messerschmied' gibt es inzwischen in Österreich leider nicht mehr. Deswegen wird mein Sohn, der im September bei uns die Lehre antritt, auch als Einzelhandelskaufmann angestellt. Selbstverständlich werden wir ihm das Handwerk und das Wissen, das wir seit Jahrzehnten in unserer Familie angesammelt haben, weitergeben – auch auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin. Für ihn war von Anfang an klar, dass er die Tradition der hauseigenen Messerschmiede- und Schleifkunst in die nächste Generation trägt", führt Wohlgenannt weiter aus.