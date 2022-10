"Einen sehr modernen Spielbetrieb gewährleisten"

Die Bauarbeiten für das neue Sporthaus Hofen in Göfis sind gestartet.

GÖFIS. Das Jahr 2022 wird beim Sportclub Göfis in den Geschichtsbüchern einen ganz großen Platz haben. Erstens wurde die erste Kampfmannschaft von SC Göfis in der abgelaufenen Saison 2021/2022 Meister in der Vorarlbergliga mit dem verbundenen Aufstieg in die VN.at Eliteliga. Weiters hat der Vorstand des Fußballverein mit Christian Schmidle an der Spitze mit der ortsansässigen Firma Kaufmann Bauwerkzeuge für mindestens drei Jahre einen neuen Hauptsponsor an Land gezogen. Der Sportplatz Hofen in Göfis ist aber längst in die Jahre gekommen und nach einem Jahrzehnt mit mehreren Diskussionen und Gesprächen zwecks Sportstättenkonzept wurde nun mit den ersten Bauarbeiten am Sportplatzgelände gestartet. „Es ist uns seitens der Gemeinde sehr wichtig dieses Bauprojekt endlich umzusetzen. Für die prekäre Situation in den Umkleidekabinen und in den Sanitäranlagen am Sportplatz hat man eine vernünftige Lösung gefunden. Für das Thema Jugendarbeit werden nun die optimalen Voraussetzungen geschaffen um einen modernen Spielbetrieb zu gewährleisten. Die ökologische Bauweise ist uns unglaublich wichtig“, sagt Göfis Bürgermeister Thomas Lampert. Die Baukosten für den Neubau am Sportplatz Hofen in Göfis betragen etwa 1,5 Millionen Euro, die Fördermittel vom Land und anderen Unterstützern sind schon abgezogen. Laut Göfis Bauamt Mitarbeiter Markus Fritsch wünscht man sich, dass die Baumeisterarbeiten bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sind. Die Fertigstellung des Neubau ist für Juni 2023 geplant. Das neue Sporthaus mit einer Länge von 62 Metern und einer Höhe von rund vier Metern beinhaltet im Erdgeschoss ein vereinseigenes Klubheim, sechs Umkleidekabinen, WC-Anlagen und diverse Lagerräume für Utensilien. Das Clublokal wird zum größten Teil vom SC Göfis mitfinanziert und der Fußballverein erbringt auch viele Eigenleistungen. Nach der Fertigstellung des neuen Sporthauses wird der bestehende Trakt abgebrochen und eine Grünanlage wird entstehen. Die Zufahrt zum neuen Sporthaus wird ebenfalls ein neues Gesicht bekommen. Hinter dem Hauptspielfeld wird das Aushubmaterial vom neuen Sporthaus Göfis dazu genützt, um eine etwa zwanzig Meter lange Lärmschutzwand zu erstellen.VN-TK