Einen Fußballtrainer zieht es von Lochau nach Norwegen

Der Vorarlbergligist aus dem Leiblachtal muss sich um einen neuen Trainer umsehen.

Jan Ove Pedersen: “Ich hatte in Lochau eine schöne und erfolgreiche Zeit und bin dem Verein in vielen Bereichen sehr dankbar. Nun beginnt aber für mich ein neuer Lebensabschnitt in Norwegen und ich muss Lochau schweren Herzens verlassen. Die Verletzungssorgen bleiben: Alexander Rundstuck (Knöchel), Semih Yasar (Knie), Julian Rupp (Oberschenkel) und Patrick Prantl (Schulter) sind erst wieder im Frühjahr einsatzbereit.