Eineinhalbjahres-Plan: 2021 will SW Bregenz in 2. Liga spielen

Klare sportliche Zielsetzung und Weichenstellung bei den Bodenseestädtern läuft an

War es früher ein Dreijahrsplan des Traditionsverein um zurück in den Profifußball zu kommen, so hat jetzt die neue Führungsriege unter Obmann Thomas Fricke den Entschluss gefasst in den nächsten eineinhalb Jahren zumindest in die Zweitklassigkeit zurückzukehren. In der Saison 2021/2022 soll SW Bregenz der 2. Liga angehören. „Wir haben uns dieses Ziel gesetzt und jeder Klub sollte sich sportliche Zukunftsperspektiven stellen. Die Weichen für die Zukunft werden in den nächsten Wochen und Monaten jetzt gestellt. Plan ist, dass wir schon im Winter zwei bis drei neue Spieler verpflichten Richtung 2. Liga die mit uns den Weg gehen wollen und sollten. Ob wir dann den Aufstieg in die 2. Liga schaffen oder nicht ist eine andere Sache und steht auf einem anderen Papier“, sagt SW Bregenz Obmann Thomas Fricke. Für Thomas Fricke ist FC Dornbirn in dieser Hinsicht ein großes Vorbild. Die Rothosen haben mit dem Aufstieg in die 2. Liga als reines Amateurteam sowie den ehrenamtlichen Funktionären schier Unglaubliches geleistet. Für Fricke ist aber auch sein Klub SW Bregenz sicherlich im Stande auf gleicher Basis dann in der 2. Liga mitzuwirken. Erste Gespräche von Fricke mit FCD-Verantwortlichen über die Abläufe und anstehenden Arbeiten haben bereits stattgefunden. Im Rahmen der Vorstandsitzung in dieser Woche wird auch über die Zukunft von Spieler Daniel Sobkova entschieden.