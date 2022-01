Eine Zusammenarbeit, auf die man bauen kann

Bludenz. Mit dem heutigen Tag geht der Werbevertrag der Stadt Bludenz mit der Sparkasse Bludenz in die Verlängerung. Somit ist die Sparkasse Bludenz auch in Zukunft Hauptsponsor der Bludenz Stadtmarketing GmbH.

„Bereits in der DNA der Sparkasse ist festgeschrieben, dass wir einen Teil des Erwirtschafteten der Bevölkerung in Form von Sponsorings, Spenden oder gemeinwohlorientierten Leistungen zurückgeben möchten. Diesem Auftrag kommt die Sparkasse seit 130 Jahren nach; insbesondere auch, was die Zusammenarbeit mit der Stadt Bludenz betrifft“, so Vorstandsdirektor Thomas Schreiber. Auch Bürgermeister Simon Tschann zeigt sich freudig über die Verlängerung des Werbevertrages: „Für die Umsetzung von Projekten ist es entscheidend, wenn man einen starken, verlässlichen Partner an seiner Seite hat.