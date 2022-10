Eine Wohnung zum Lehrabschluss

Bei der HEFEL Immobiliengruppe erhalten Maurer-Lehrlinge nicht nur eine Ausbildung, sondern mit erfolgreichem Lehrabschluss auch einen gesicherten Einstieg ins Wohnungseigentum.

Sofort im Arbeitsalltag integriert

Beim vielfach ausgezeichneten Lehrbetrieb lautet das Motto "dabei sein und mitgestalten". Von Beginn an sind die Lehrlinge voll in den Arbeitsalltag mit eingebunden und lernen alles, was es auf der Baustelle zu tun gibt.