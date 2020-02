Eine Woche nur Englisch

In einer Abschlussshow zeigten die frisch zertifizierten Englisch-Experten Eltern und Mitschülern, was sie gelernt hatten.

©Laurence Feider

Die fünften Klassen des BG Dornbirn vertieften ihre Sprachkenntnisse mit „English in Action“.

Dornbirn. Es hat schon Tradition am BG Dornbirn, dass die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen die letzte Woche vor den Semesterferien mit Native Speakern aus dem britischen Königreich verbringen. Das war auch heuer trotz Brexit der Fall. Sogar die Queen „herself“ hatte sich bei der Abschlussshow zum Interview mit den Dornbirner Schülern eingefunden. Mit verschiedenen Sketches, Präsentationen und Spielen zeigten die frisch zertifizierten Englisch-Experten den Eltern und Mitschülern, was sie in der Projektwoche gelernt hatten.

Intensives Sprachtraining

„English only past this point“ hieß es eine Woche lang für die Fünftklässler. Der Regelunterricht war aufgelöst, dafür stand ein intensives Sprachtraining auf dem Programm. Bei praktischen Übungen, Rollenspielen und Liedern konnten die Gymnasiasten ihrer Kreativität freien Lauf lassen, solange sie die Regel „English only“ befolgten. Begleitet wurden sie dabei von den Muttersprachlern von „English in Action“.