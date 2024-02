Eine Woche lang nur Englisch

„English in Action“ gastierte am Bundesgymnasium Dornbirn.

Dornbirn. Am Sonntag war Lena noch in Glasgow, am Montag stand sie in Dornbirn bereits vor den Schülern der fünften Klassen des BGD. Die Schottin war eine von fünf britischen Muttersprachlern, die im Rahmen von „English in Action“ eine Woche lang mit den Vorarlberger Jugendlichen an ihren Englischkenntnissen feilten. „Ich bin last minute eingesprungen und begeistert, wie motoviert und sprachbegabt die Schüler hier an der Schule sind“, meinte die Lehrerin.