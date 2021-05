Eine Woche im Zeichen von Europa

aha – Jugendinfo Vorarlberg und EUROPE DIRECT Vorarlberg informieren in der Europäischen Jugendwoche vom 24. bis 30 Mai.

Am 25. Mai um 19 Uhr informiert Stephanie Sieber vom aha über den ESK-Freiwilligendienst. Dieses Programm ermöglicht jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 Jahren einige Monate in einem anderen Land in einer gemeinnützigen Organisation mitzuhelfen. „So ein Einsatz ist für die Jugendlichen praktisch kostenlos und die Einsatzbereiche sind vielfältig: ein Jugendzentrum in Finnland, eine Behinderteneinrichtung in Frankreich, ein Kulturcafé in Dänemark usw.“, so Stephanie Sieber, die Interessierte bei der Projektsuche unterstützt. Bei der Online-Infostunde am 25. Mai wird auch Nadine Hartmann live von ihren ESK-Erfahrungen berichten – sie engagiert sich seit September in einem Kindergarten in Tschechien.