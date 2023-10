Eine Woche im Zeichen des Austauschs

Vom 9. bis 14. Oktober 2023 finden europaweit die #ErasmusDays statt. Ganz Europa feiert in dieser Woche das Erasmus+-Programm.

Die ersten fünf Projekte wurden im Rahmen der Akkreditierung umgesetzt: Die Offene Jugendarbeit Kleinwalsertal lud eine Partnerorganisation aus Italien zu einer Walser-Jugendbegegnung ein, die koje – Koordinationsbüro für Offene Jugendarbeit und Entwicklung organisierte für Mitarbeiter*innen der Offenen Jugendarbeit Studienbesuche in Südtirol, Vorarlberg und Berlin und das aha hatte Jugendinfo-Kolleginnen aus Luxemburg zu Gast. All diese Begegnungen wurden von Erasmus+ unbürokratisch unterstützt mit einem Beitrag zu den Reise- und Unterkunftskosten. „Der Austausch setzt neue Impulse auf beiden Seiten und bringt uns und unsere Arbeit mit unserer Klientel weiter“, so die Rückmeldung eines Studienbesuch-Teilnehmers aus Deutschland.