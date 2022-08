Eine Woche ganz im Zeichen der Mobilität

Bludenz. Von Samstag, 3. bis Sonntag, 11. September, findet heuer die VMOBILWoche auch in Bludenz statt.

Ziel ist es, Menschen zu motivieren, ihre Wege öfter mit dem Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrgemeinschaften oder zu Fuß zurückzulegen. Das stärkt die Gesundheit, schont den Geldbeutel, reduziert Autostaus und ist nebenbei auch noch gut für die Umwelt.

Seit mehreren Jahren investiert die Stadt Bludenz in den Ausbau des Fahradwegnetzes. So ist nun seit ein paar Monaten erstmalig die nahtlose Fahradanbindung nach Bürs möglich. Auch die Stadtbuslinien erhalten in Kürze eine Erweiterung. „Wir freuen uns, dass die Stadt Bludenz einen derart wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität, Gesundheit und Nachhaltigkeit geht. Das wird in dieser Woche nochmals deutlicher gemacht“, so Bürgermeister Simon Tschann.

Am Dienstag, 6. September, wird in der Innenstadt beim Eingang in die Fußgängerzone (Höhe Stadtapotheke) das VMOBIL-Glücksrad aufgestellt. Zu gewinnen gibt es tolle Sofortgewinne. Unter anderem hat man die Chance auf Reflektorenbänder, Fahrradcomputer und vieles mehr. Am Freitag, 9. September, findet in Werdenbergerstraße (Höhe Nr. 16) die Aktion „Garten statt Parken“ statt. Unter diesem Motto wird veranschaulicht, was auf 12 Quadratmetern Parkfläche alles möglich ist. Dafür werden Parkplätze an einem Tag in kleine Gärten, Parks, individuelle Freiräume und Begegnungszonen verwandelt.