Eine Woche 2G: Bisher nur "eine Handvoll" Anzeigen

Seit einer Woche gilt in Österreich die 2G-Regel. Die Einhaltung wird von der Polizei kontrolliert. Auch Schwerpunktkontrollen gibt es.

Die Polizei kontrolliert überall dort, wo Menschen in engem Kontakt stehen - etwa in der Gastronomie, im Handel oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Rainer Fitz von der LPD Vorarlberg sprach gegenüber VOL.AT von "einer Handvoll" Anzeigen in Vorarlberg. Diese seien auf das gesamte Spektrum verteilt. Bisher wurden sechs Personen aufgrund von Verstößen gegen die 2G-Regel angezeigt.