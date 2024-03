„Eine Win-Win-Situation für uns alle“

Menschen mit Lernschwierigkeiten in die Arbeitswelt zu vermitteln - das ist Aufgabe und Ziel des Caritas-Angebotes „Kompass Assistenz“.

Besuch in der Zimmerei Heiseler in Sonntag-Seeberg im Großen Walsertal. Fabian Türtscher ist mit der Isolierung von vorgefertigten Holzelementen beschäftigt – diese werden später auf der Baustelle zu einem Einfamilienhaus zusammengebaut. „Das erfolgt mit einer speziellen Dämm-Maschine, dafür habe ich sogar die Zertifizierung gemacht“, erzählt der 22-Jährige und man merkt, dass ein klein wenig Stolz dabei mitschwingt. Zurecht, denn auch Firmenchef Thomas Heiseler schätzt die Qualitäten seines Mitarbeiters: „Fabian sieht die Arbeit, er hat eine gute Einstellung dazu und bringt etwas vorwärts. Zudem hat er keine Höhenangst, was bei uns ein großer Vorteil ist“, lacht der Firmenchef. Was ihn noch auszeichnet? „Fabian ist ein sehr ordentlicher Mensch und sorgt dafür, dass Werkzeuge und Maschinen immer an ihrem Platz sind.“ Kein Wunder also, dass auch die Vorarbeiter froh um die Unterstützung sind, wenn Fabian mit ihren Teams mit auf die Baustellen kommt.