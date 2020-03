Eine Vision wird Wirklichkeit

Der Skiclub Mühlebach will in diesem Jahr mithilfe einer Crowdfunding Aktion das Freestyle Trainingszentrum in Hohenems fertigstellen.

Dornbirn/Hohenems. Nachdem im vergangenen Jahr die Sektion Freestyle als fester Bestandteil beim SC Mühlebach aufgenommen wurde, stand auch der Wunsch nach einem Sommer-Trainingszentrum bei den Sportlern an. Dazu wurde bereits im Mai 2019 mit dem Bau des Vorarlberger Freestyle Zentrum in Hohenems/Rheinauen begonnen, welches vom Skiclub Mühlebach betrieben wird und auf welchem neben den vier olympischen Freestyle Disziplinen (Moguls, Aerials, Slopestyle, Halfpipe) auch viele andere Skisportarten trainiert werden können.

Weltcupstarter auf der Baustelle

„Im vergangenen Sommer konnten wir bereits zwei Schanzen fertigstellen und eine Trampolinanlage in die Anlage implementieren. Für die endgültige Fertigstellung im Frühling 2020 sind noch der Bau zweier zusätzlicher Schanzen und eine Bungee- Trampolinanlage geplant“, erklärt der zuständige Sektionsleiter des Skiclub Mühlebach, Hans Krojer. Bis jetzt hat der Verein in die Verwirklichung des Trainingszentrums in Hohenems Eigenmittel und Eigenleistungen in Höhe von 94.000 Euro eingebracht – dazu steckt auch viel Herzblut im Projekt und auch die Welt- und Europacupstarter des Vereins sind laufend auf der Baustelle anzutreffen. „Viele Vorarbeiten wurden bereits erledigt und konnten auch finanziert werden. Für die Fertigstellung benötigen wir aber noch immer einen großen Betrag“, hofft der Verein mithilfe einer Crowdfunding Aktion das Projekt in diesem Jahr fertigstellen zu können.

Jeder kann unterstützen