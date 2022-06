Eine virtuelle Reise nach Estland

Am BG Dornbirn fand eine Online-Projektwoche zum Thema „Illusionen“ statt.

„Estland gilt innerhalb Europas als das Land, in dem die Digitalisierung am weitesten fortgeschritten ist. Nachdem sich auch das österreichische Bildungssystem auf diesen Weg macht, hatten wir die Idee, doch bei den Profis nachzufragen, wohin die Reise gehen könnte“, so Karin Schindler-Bitschnau über den Ursprung des Projekts. In einer ersten gemeinsamen Aktion trafen sich Anfang des Jahres 22 Lehrpersonen aus beiden Ländern virtuell, um sich darüber auszutauschen, wie sehr digitale Medien und Inhalte den Unterricht in Estland prägen. „Die Unterschiede waren erstaunlicherweise nicht so gravierend wie unsererseits gedacht. Auch in Estland gibt es technische Probleme, keine 1:1 Ausstattung der Schüler mit digitalen Endgeräten und während Corona musste genauso viel improvisiert werden“, erzählt Karin Schindler-Bitschnau. Anders als bei uns wird jedoch in Estland eine Kultur der Digitalität bereits im Kindergarten gelebt.