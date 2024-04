Eine tapfere Patientin

Achtung jetzt wird's kalt...Eine besondere Patientin lag an diesem Tag auf dem Behandlungsstuhl des Arztes. Aber auch Katzen brauchen eben manchmal einen Ultraschall.

Ganz brav liegt das kleine Fellknäuel da und beobachtet, was mit ihm geschieht. Der kahlrasierte Bauch ist sicher nicht förderlich, um in so einer stressigen Situation die Ruhe zu bewahren. Aber die kleine Patientin schlägt sich Tapfer und schaut gebannt auf den Bildschirm. Das Pfötchen hält ihr währenddessen trotzdem jemand.